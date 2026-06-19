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Malore al volante: donna si schianta contro un palo a Quaregna

L’automobilista ricoverata in ospedale

Pubblicato

17 secondi fa

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Moto contro auto
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Malore al volante: donna si schianta contro un palo a Quaregna

Paura ieri mattina a Quaregna Cerreto quando una Fiat Panda condotta da una donna straniera è andata a sbattere contro un palo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, oltre ai carabinieri per i rilievi del caso.

L’automobilista era stata colpita da un malore e aveva perso il controllo.

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