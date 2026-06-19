AttualitàBiellese Orientale
Malore al volante: donna si schianta contro un palo a Quaregna
L’automobilista ricoverata in ospedale
Malore al volante: donna si schianta contro un palo a Quaregna
Paura ieri mattina a Quaregna Cerreto quando una Fiat Panda condotta da una donna straniera è andata a sbattere contro un palo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, oltre ai carabinieri per i rilievi del caso.
L’automobilista era stata colpita da un malore e aveva perso il controllo.
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