Malore al volante: donna si schianta contro un palo a Quaregna

Paura ieri mattina a Quaregna Cerreto quando una Fiat Panda condotta da una donna straniera è andata a sbattere contro un palo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, oltre ai carabinieri per i rilievi del caso.

L’automobilista era stata colpita da un malore e aveva perso il controllo.

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