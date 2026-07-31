Lutto nell’atletica: addio a Paolo Averone

Lutto nel mondo dell’atletica piemontese. E’ scomparso, dopo lunga malattia, Paolo Averone, tecnico dell’Unione Giovane Biella che aveva appena compiuto 80 anni il 16 luglio scorso.

Referente tecnico regionale del settore prove multiple per due mandati nei primi anni 2000, da atleta ha vestito la maglia azzurra nella categoria juniores nel salto triplo (il suo primato personale era 15,36 stabilito nel 1964 in Polonia a Olsztyn proprio con la maglia azzurra) e nel salto in lungo (7,33 il suo primato personale realizzato nel 1965). In qualità di allenatore, tra gli atleti da lui seguiti segnaliamo Davide Sottile (maglia azzurra nella categoria u23 in occasione dell’incontro internazionale di prove multiple a Besancon nel 2014), Claudio Quazza (7402 punti nel decathlon nel 1998, 7,52 nel lungo e 16,08 nel triplo) e Roberto Zola (6887 punti nel decathlon), entrambi nazionali di prove multiple nelle categorie giovanili (poi arruolati nelle Fiamme Oro), Stefano Quazza (nel salto in alto nelle categorie giovanili arrivò a superare i 2,09 metri). FIDAL Piemonte gli ha assegnato l’Oscar Tecnico nel 2004. Averone ha prestato la sua abilità di tecnico anche nella FISDIR con la qualifica di allenatore; numerosi anche in questo ambito gli atleti da lui seguiti, alcuni dei quali hanno rappresentato l’Italia nelle manifestazioni dedicate (per citarne una su tutti, la campionessa paralimpica Nicole Orlando)

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