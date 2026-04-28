Attualità
Lutto a Cossato: addio a Giorgio Bertoncin
Aveva gestito il cinema di Cossato
Lutto a Cossato: addio a Giorgio Bertoncin
Si è spento dopo una lunga malattia Giorgio Bertoncin di 72 anni. LAscia la moglie Ornella, la figlia Claudia con Alberto, parenti e amici. Era stato gestore del cinema. Il funerale sarà celebrato oggi martedì 28 aprile alle 15 partendo dalla chiesa di Gesù nostra Speranza. La famiglia rivolge un grazie di cuore all’amico Giuseppe, al reparto “Ospedale di comunità” dell’ospedale di Ponderano, ai medici e personale dell’hospice “L’orsa maggiore” Lega contro i Tumori di Biella.
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