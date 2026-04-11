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Lutto a Brusnengo: addio a Veronica di 48 anni

Una morte improvvisa che lascia nel lutto il marito e i figli.

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comunità in lutto per gianluca filippi

Lutto a Brusnengo: addio a Veronica di 48 anni

E’ improvvisamente mancata a 48 anni Veronica Karen Prudencio in Ferrara. Lascia il marito Massimiliano e i figli Francisco e Lorenzo. I funerali si svolgeranno lunedì 13 aprile alle 15 in chiesa parrocchiale a Brusnengo.

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