Attualità
Lutto a Brusnengo: addio a Veronica di 48 anni
Una morte improvvisa che lascia nel lutto il marito e i figli.
Lutto a Brusnengo: addio a Veronica di 48 anni
E’ improvvisamente mancata a 48 anni Veronica Karen Prudencio in Ferrara. Lascia il marito Massimiliano e i figli Francisco e Lorenzo. I funerali si svolgeranno lunedì 13 aprile alle 15 in chiesa parrocchiale a Brusnengo.
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