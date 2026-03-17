Lotto: in Piemonte premi per oltre 37mila euro

Festa in Piemonte grazie al Lotto. Come riporta Agipronews, nei concorsi di venerdì 13 e sabato 14 marzo sono andati alla regione premi per un valore complessivo di oltre 37mila euro. Venerdì in Via Don Orione a Bra, in provincia di Cuneo, colpo da 14.306 euro grazie a tre ambi e un terno. Sabato presso il punto vendita in Corso Nazioni Unite a Ciriè, in provincia di Torino, vinti 13.500 euro con un terno; nella stessa giornata in Corso Sebastopoli a Torino premio da 9.750 euro grazie a tre ambi e un terno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 4,6 milioni di euro, per un totale di 291,7 milioni di euro da inizio 2026.

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