AttualitàFuori provincia
Lotto: in Piemonte premi per oltre 37mila euro
A Bra e Torino le vincite più importanti
Festa in Piemonte grazie al Lotto. Come riporta Agipronews, nei concorsi di venerdì 13 e sabato 14 marzo sono andati alla regione premi per un valore complessivo di oltre 37mila euro. Venerdì in Via Don Orione a Bra, in provincia di Cuneo, colpo da 14.306 euro grazie a tre ambi e un terno. Sabato presso il punto vendita in Corso Nazioni Unite a Ciriè, in provincia di Torino, vinti 13.500 euro con un terno; nella stessa giornata in Corso Sebastopoli a Torino premio da 9.750 euro grazie a tre ambi e un terno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 4,6 milioni di euro, per un totale di 291,7 milioni di euro da inizio 2026.
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