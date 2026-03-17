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Evacuati i turisti rimasti bloccati a Bielmonte

Le strade continuano a rimanere chiuse, intanto si procede alla messa in sicurezza

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10 secondi fa

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Vigili del fuoco, Protezione civile, Soccorso alpino, Guardia di finanza e carabinieri ieri impegnati a Bielmonte per portare in sicurezza a valle i turisti che erano rimasti bloccati dopo la maxi nevicata di sabato e domenica. L’operazione coordinata dalla prefettura è stata portata a termine senza problemi.
Le due strade per raggiungere Bielmonte rimangono chiuse, intanto proseguono le operazioni di pulizia delle strade.

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