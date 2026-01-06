La Lotteria Italia fa segnare numeri più che positivi in Piemonte.

Secondo i dati ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per l’edizione 2025, il totale dei biglietti venduti è di 589.550, in aumento del 9,5% rispetto al 2024, quando sono stati staccati 538.380 tagliandi.

Lotteria Italia 2025: vendite in salita in Piemonte

Come riporta Agipronews, Torino si conferma in testa come provincia, con oltre la metà di biglietti venduti per tutta la regione (327.040, +8%), al secondo posto Alessandria a 83.520 (+9,9%), mentre al terzo Novara con 47.590 (+18,6). A seguire Cuneo a quota 44.460 (+12,5%), Asti a 31.500 (+1,8%) e Vercelli con 30.990 (+8,5%).

Chiudono la provincia del Verbano-Cusio-Ossola, dove si è registrato il maggior incremento regionale con 14.310 equivalente al +21,8%, e Biella con 10.140 (+15,5%). Come riporta Agipronews, a livello nazionale sono stati venduti 9.616.109 milioni di biglietti, una percentuale in crescita dell’11 % rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 8,6 milioni di tagliandi. Un dato che conferma il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, da alcuni anni, il progetto “Disegniamo la fortuna”, un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook