Lotteria AISM, sono ancora molti i premi anche di valore non ritirati

AISM Biella (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) informa che l’estrazione della lotteria “Per un mondo libero dalla sclerosi multipla 2025” è avvenuta sabato 17 maggio, ma molti premi anche di valore risultano non ancora ritirati. I numeri sono i seguenti:

I premi non ritirati

238 (Bambo grill must chef), 832 (Ventilatore piccolo da scrivania G-FERRARI) , 1220 (libro – tipografia di Botalla), 1887 (Servizio massaggio da 30 minuti INDACO BENESSERE), 2058 (Little Marcel brab de douche 70x130cm (asciugamano)), 2299 (Salvadivano a tre posti), 3456 (Giubbotto – Primigi), 3708 (Tovaglia cachemire 120×141), 4050 (Sciarpa di lana), 4094 (Libro bambini “ Mamma, c’è un leone sul divano!”), 5870 (Macchina del caffè (MITACA) SELLMAT), 7681 (Cuffie stereo MDR-XD150 “Sony” da Coelgas di Banderè), 8713 (Cyclonia aspirateur robot HZ-03 (robot aspirapolvere)), 9886 (Maglia a rovescio -Santa Barbara), 11302 (Easy cook (Tefal)), 13074 (Foulard Seta Max Mara – Santa Barbara), 13928 (Libro in piemontese “QUAJ AGN FA”), 16282 (Pentola Pressione Pressure cook), 16811 (Tovaglia cucina in raso gialla), 17863 (Ferma-porta), 20516 (Set asciugamano bagno (color grigio)), 22622 (Occhiale da sole – Ottica Longhi), 23376 (Trolley), 23998 (Bicicletta Elettrica Pizzeria Apicella), 24049 (Orecchini oro bianco 18Kt con diamante taglio brillante – Gioielleria Valdani), 24981 (Set 3 ciotole – Must Chef), 25033 (Set 3 Bicchieri (EURONOVA)), 26641 (Lowhental cutting board set of 3 (set taglieri)), 27445 (Libro Fotografico “ I custodi dell’acqua”), 28640 (Tovaglia 6 persone (Vincent)), 29354 (Libro offerto da Lauretana – Jerusalem), 29770 (Bignole e crema da 1Kg 1/2 Pasticceria Maniscalco Rainero Campore Valdilana), 30589 (Pentola Multiuso Diamante Pastabella), 31656 (Sciarpa di lana), 34384 (Servizio Manicure INDACO BENESSERE), 35708 (Girocollo in argento Gioielli Artigianali – Artiglia), 36985 (Servizio pulizia viso “Centro Estetico L Orchidea”), 37834 (Lavagna Rana – Brandan), 39452 (Antipastiera con base in legno), 39453 (Plaid soffice), 40791 (Bignole e crema da 1Kg 1/2 Pasticceria Maniscalco Rainero Campore Valdilana), 41885 (Trolley), 42131 (Tappeto cucina con fantasia frutta), 43167 (Set bagno (Colys): 1 shampoo,1 balsamo,1 crema corpo, 1 sapone mani), 43176 (Orologio a muro colorato con fantasia), 43303 (Lunch box).

Se possedete i seguenti numeri vi invitiamo a ritirare i vostri premi entro e non oltre mercoledì 17 settembre 2025 presso la sede di AISM in via Piave 11/C a Biella negli orari di apertura di sede: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13. Per la consultazione dei biglietti estratti si può anche visionare il sito www.aism.it/biella nella sezione “manifestazioni”.

Si informa inoltre che la sede AISM Biella rimarrà chiusa dal 4 al 24 agosto per ferie.

Per eventuali informazioni o chiarimenti non esitate a contattarci al numero: 0158494363.

Ringraziamenti

AISM ringrazia tutti coloro che hanno acquistato i biglietti e tutti i donatori dei premi:

di Biella: Pizzeria Apicella Corso Europa 1, Gioielleria Valdani Via Italia 8, Gioielli Artigianali Artiglia Via Italia 41, Santa Barbara Via Torino 15, Ottica Longhi Via S. Filippo 10, Di Leo Franco Pneumatici Via Trento 28, Gastronomia Mosca Via San Filippo 16, Primigi CC Gli Orsi, Parafarmacia Naturopatia “I Giardini” Piazza Carlo Casalegno 8/A; di Castelletto Cervo: Mondoffice Via per Gattinara; di Cossato: Ottica Il Ponte di Via Mazzini, L’Orchidea Centro Estetico Via Pajetta 29, Farmacia S. Raffaele Via Marconi 69, Coelgas di Via Mazzini 85; di Gaglianico: Sellmat e Tipografia Botalla; di Graglia: Lauretana; di Valdilana: Pasticceria Maniscalco-Rainero Campore; di Vigliano B.se: Indaco Benessere.

