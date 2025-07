Meteo, allerta gialla fino a domani mattina per temporali

Il vento da lunedì interesserà anche tutto l’arco alpino con raffiche fino a forti lungo i crinali alpini.

In conseguenza dell’evoluzione meteorologica attesa e della valutazione degli effetti al suolo attesi, il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso ALLERTA GIALLA per rischio idrogeologico per temporali sul Verbano, Biellese, Valli di Lanzo e Val di Susa (aree A, B, C e D) e le pianure di Vercellese, Novarese, Torinese (aree I ed L).

Un miglioramento è atteso nel corso della giornata di lunedì con l’allontanamento verso est dell’asse di saccatura.