L’Olimpia Milano omaggia Martino Coda Zabetta. Commovente momento all’intervello del match amichevole andato in scena sabato al Forum di Biella. Sul parque si sfidavano le Scarpette Rosse. Il cui ds è l’ex rossoblù Daniele Baiesi, e il Paok Salonicco, in un amarcord del grande basket che fu all’ombra del Mucrone.

L’Olimpia Milano omaggia Martino Coda Zabetta

A metà sfida, pima del ritorno in campo, il club meneghino ha voluto ricordare l’allenatore e docente biellese di educazione fisica mancato all’affetto dei suoi cari nel maggio 2025. Il capitano dell’Olimpia, Gianpaolo Ricci, ha consegnato ai genitori di Martino una canotta del team milanese personalizzata.

Una sorpresa voluta fortemente dal gruppo storico di amici di Martino, nella foto con capitan Ricci e la famiglia.

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