Seguici su

AttualitàBiella

L’Olimpia Milano omaggia Martino Coda Zabetta

Capitan Ricci ha regalato una maglia personalizzata alla famiglia

Pubblicato

2 minuti fa

il

l'olimpia milano
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

L’Olimpia Milano omaggia Martino Coda Zabetta. Commovente momento all’intervello del match amichevole andato in scena sabato al Forum di Biella. Sul parque si sfidavano le Scarpette Rosse. Il cui ds è l’ex rossoblù Daniele Baiesi, e il Paok Salonicco, in un amarcord del grande basket che fu all’ombra del Mucrone.

L’Olimpia Milano omaggia Martino Coda Zabetta

A metà sfida, pima del ritorno in campo, il club meneghino ha voluto ricordare l’allenatore e docente biellese di educazione fisica mancato all’affetto dei suoi cari nel maggio 2025. Il capitano dell’Olimpia, Gianpaolo Ricci, ha consegnato ai genitori di Martino una canotta del team milanese personalizzata.

Una sorpresa voluta fortemente dal gruppo storico di amici di Martino, nella foto con capitan Ricci e la famiglia.
LEGGI ANCHE: La Biella del basket piange Martino Coda Zabetta

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *