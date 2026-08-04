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Lite tra uomo e donna al supermercato: lei si sente male

Intervento dei carabinieri per riportare la situazione alla calma

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14 secondi fa

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Momenti di tensione nel pomeriggio a Gaglianico, all’interno di un supermercato locale, dove è scoppiato un acceso diverbio tra un uomo e una donna. La discussione, rimasta fortunatamente sul piano unicamente verbale, ha spinto la donna a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della Stazione di Candelo. A causa del forte stress accumulato durante il diverbio, la donna ha accusato un lieve malore; tuttavia, ha rifiutato l’intervento dei sanitari e le cure del 118.

I militari hanno provveduto a identificare entrambe le parti coinvolte per ricostruire l’accaduto. Trattandosi di un semplice litigio verbale, non sono stati riscontrati estremi di reato.

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