AttualitàCossatese
Lite in condominio a Cossato per gli spazi comuni
E’ stato necessario l’intervento dei carabinieri
Momenti di tensione in un condominio di Cossato, dove una discussione tra vicini è degenerata fino a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.
Lite in condominio a Cossato per gli spazi comuni
A far scattare l’allarme sono stati i futili motivi legati alla gestione e all’utilizzo degli spazi comuni dell’immobile, tema spesso al centro di accese controversie di vicinato. La lite, fortunatamente, è rimasta sul piano puramente verbale e non si sono registrati feriti né danni materiali. Sul posto sono giunti tempestivamente gli agenti per riportare la calma tra le parti e procedere con la regolare identificazione dei soggetti coinvolti: tre in totale le persone identificate. La situazione è poi tornata alla normalità.
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