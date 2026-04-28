Lite al negozio di telefonia tra dipendente e cliente

Lite in un negozio di telefonia a Biella tra dipendente e cliente. Quest’ultimo per attivare una Sim aveva presentato la carta di identità sull’App Io e non quella cartacea. E il dipendente pretendeva di avere la carta di identità materiale. E’ stato così necessario l’intervento dei carabinieri per poter chiarire la situazione.

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