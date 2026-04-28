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Lite al negozio di telefonia tra dipendente e cliente

Il cliente non aveva la carta di identità cartacea, ma solo sull’App Io

Pubblicato

60 minuti fa

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Lite in un negozio di telefonia a Biella tra dipendente e cliente. Quest’ultimo per attivare una Sim aveva presentato la carta di identità sull’App Io e non quella cartacea. E il dipendente pretendeva di avere la carta di identità materiale. E’ stato così necessario l’intervento dei carabinieri per poter chiarire la situazione.

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1 Commento

1 Commento

  1. Paolo

    28 Aprile 2026 at 17:04

    Mah, sarei curioso sapere come aveva la Carta Identita caricata sull’App IO perchè non è consentito, ad oggi, di caricare la Carta Identità, solo Patente guida, Tessera Sanitaria e Carta europea Disabilità.

    Rispondi

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