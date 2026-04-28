Attualità
Lite al negozio di telefonia tra dipendente e cliente
Il cliente non aveva la carta di identità cartacea, ma solo sull’App Io
Lite in un negozio di telefonia a Biella tra dipendente e cliente. Quest’ultimo per attivare una Sim aveva presentato la carta di identità sull’App Io e non quella cartacea. E il dipendente pretendeva di avere la carta di identità materiale. E’ stato così necessario l’intervento dei carabinieri per poter chiarire la situazione.
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Paolo
28 Aprile 2026 at 17:04
Mah, sarei curioso sapere come aveva la Carta Identita caricata sull’App IO perchè non è consentito, ad oggi, di caricare la Carta Identità, solo Patente guida, Tessera Sanitaria e Carta europea Disabilità.