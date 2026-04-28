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Durante la spaccata al bar carabiniere ferito al piede
Aggiornamento
Durante la spaccata al bar carabiniere ferito al piede
E’ rimasto ferito al piede un carabiniere in forza al comando di Biella ieri notte durante l’intervento per bloccare la spaccata al bar sport di Cossato. I malviventi avevano utilizzato una Alfa Romeo come ariete riuscendo a portare via stecche di sigarette e gratta e vinci.
Sul posto però erano intervenuti i carabinieri di Borgosesia, oltre ai carabinieri del Norm di Cossato. Nella fuga l’auto dei due soggetti toccava le auto dei carabinieri e passava sopra il piede di un militare. I malviventi sono poi scappati nella boscaglia.
Il militare è stato portato in ospedale.
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