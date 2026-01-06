L’ipocrisia dell’imperialismo in salsa biellese: perché l’attacco al Venezuela è la morte del diritto internazionale Alle 2:00 del mattino (ora locale) del 3 gennaio, l’esercito degli Stati Uniti, su ordine di Donald Trump, ha aggredito un Paese straniero. Non è “liberazione”, non è “un nuovo 25 aprile”: è una violazione brutale e palese del diritto internazionale. È la pietra tombale su quell’ordine giuridico globale faticosamente costruito dopo gli orrori della Seconda Guerra Mondiale, oggi abbattuto da una destra mondiale sempre più autoritaria, allergica alle regole e affamata di dominio. Con la scusa di una base del narcotraffico che i maggiori think tank hanno classificato come ipotesi non provata, negli stessi USA il popolo è sceso in piazza contro l’autoritarismo di Trump, che agli americani ricorda le drammatiche guerre che hanno lacerato il sistema statunitense, segnato dal sacrificio di troppi veterani. Chi oggi esulta per le bombe americane non sta celebrando la libertà, sta riesumando i fantasmi della Dottrina Monroe. Da laureando in storia, trovo agghiacciante vedere come si finga di non capire che questo ritorno al colonialismo più becero apra un vaso di Pandora terrificante. Se accettiamo che la forza bruta sia l’unico arbitro delle dispute internazionali, con quale faccia difenderemo l’eroica difesa dell’Ucraina dall’aggressione criminale russa? Celebrare questo attacco significa legittimare i crimini israeliani nei territori palestinesi e offrire su un piatto d’argento la giustificazione per un futuro attacco cinese a Taiwan. Significa dire al mondo: “Il più forte ha sempre ragione”. È la logica del caos, la via maestra verso un nuovo conflitto globale. E mentre il mondo brucia, assistiamo alla stucchevole parata della “giovanile” locale, impegnata a produrre una becera propaganda basata su riflessi condizionati e fake news. Invece di giocare a fare i piccoli strateghi internazionali per compiacere i loro referenti romani, questi giovani farebbero meglio a scendere nelle strade di Biella. Farebbero meglio a fare sensibilizzazione presso un’amministrazione comunale, una Regione e un Governo che si sono completamente dimenticati delle nuove generazioni, lasciando i giovani in un deserto di opportunità. È facile parlare di geopolitica dal salotto di casa, meno facile ammettere che il proprio governo è ormai ostaggio di Trump e dei suoi deliri imperiali. Sia chiaro, per chi è in malafede o non sa leggere: condannare questa aggressione non significa difendere Maduro. Il regime di Maduro è criminale, assassino, va abbattuto e processato all’Aja non a New York, ma attraverso una rivoluzione democratica interna, non tramite un’invasione straniera che porterebbe solo cenere. Un attacco esterno, in un Paese controllato da un esercito pesantemente armato e fedele alla dittatura, scatenerà un caos senza precedenti. Chi pensa alle conseguenze? Chi pensa al rischio corso dai nostri connazionali, come Trentin, ora più in pericolo di vita in un Paese che sta diventando una polveriera? La mancanza di un leader alternativo e il vuoto di potere trasformeranno il Venezuela in una nuova Libia? Smettetela di spacciare l’imperialismo per democrazia. La storia non vi perdonerà questa cecità. Stare dalla parte del diritto internazionale, oggi, significa condannare Trump e Maduro allo stesso modo, rifiutando la logica di chi usa la forza per affermare il proprio dominio. Tutto il resto è solo cinica propaganda sulla pelle di un popolo che merita la libertà, non nuove catene coloniali. Agendo in questo modo si tradiscono quei valori occidentali di diplomazia e autodeterminazione dei popoli che, come Occidente, abbiamo difeso per anni.

Alessandro Bardone Vice Segretario Regionale GD Piemonte,

Direzione Nazionale GD Dichiarazione del Segretario di Federazione dei Giovani Democratici di Biella Niccolò Magoni. Contando Israele, è la seconda volta che la destra sostiene un Paese che infrange il diritto internazionale. Viene da chiedersi se l’intento di Meloni, quando diceva che avrebbe fatto contare il nome dell’Italia all’estero, fosse quello di rendere di nuovo forte la nostra immagine e la nostra opinione o semplicemente di abbassare la testa e guardare mentre altri, pian piano, si prendono il mondo con la forza.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook