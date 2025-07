Linea Biella – Novara: a fine settembre il progetto per l’elettrificazione

La linea Biella – Novara cambia passo: a fine settembre il progetto per l’elettrificazione.

Cambio di passo per le ferrovie biellesi: a fine settembre arriva il progetto di elettrificazione della Biella-Novara. La Regione Piemonte conferma l’impegno concreto (500mila euro) per il miglioramento delle linee ferroviarie della nostra provincia, fondamentale per i pendolari e per lo sviluppo del territorio.

Rfi – Rete ferroviaria italiana – ha, infatti, annunciato che proprio a fine settembre verrà consegnato il progetto di elettrificazione della Biella-Novara, finanziato con l’investimento effettuato a fine 2024, un passo decisivo verso la modernizzazione del servizio.

Le parole di Gabusi

L’assessore regionale ai trasporti Marco Gabusi sottolinea: «Vogliamo ribadire che la Regione Piemonte non solo monitora costantemente la situazione, ma interviene con investimenti e progetti concreti. L’elettrificazione della Biella-Novara è una tappa fondamentale per offrire collegamenti più efficienti verso Milano, migliorando la qualità del servizio per chi ogni giorno viaggia per lavoro o studio».

Le parole di Zappalà

Per il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Davide Zappalà «l’elettrificazione della Biella-Novara è un passaggio obbligatorio per arrivare, un domani, a quello che è l’obiettivo fondamentale per il nostro territorio: il treno diretto Biella-Milano».

L’intervento di Forno

Sulla questione interviene anche Paolo Forno, presidente dell’Associazione pendolari biellesi: «Apprendiamo con favore che il progetto di elettrificazione della linea Biella-Novara sarà consegnato a fine settembre. Progetto che poi deve trovare copertura finanziaria dell’investimento – spiega -. A questo importante passo, però, devono necessariamente affiancarsi nel breve tempo tutti quegli interventi in grado di garantire regolarità e velocizzazione alla linea, con particolare riferimento ai passaggi a livello, per evitare guasti. Un secondo punto su cui insistiamo, e che riteniamo debba procedere di pari passo con l’elettrificazione, riguarda l’attivazione concreta dei protocolli d’intesa per la progressiva riduzione e soppressione dei passaggi a livello da parte della Regione e di Rete ferroviaria italiana con Vercelli e Novara, visto che la linea insiste per oltre il 50 per cento su queste province. In questo modo si andrebbe nella direzione in cui si sta procedendo a Biella dove, con un accordo quadro, ci sarà una progressiva eliminazione. Sempre legati all’elettrificazione è auspicabile che a seguire ci siano anche quegli interventi di velocizzazione della linea che permettano, tra l’altro, il transito di mezzi con maggiore capacità. Sottolineo che si tratta di valutazioni puramente tecniche, senza alcun aggancio a valutazioni politiche».

