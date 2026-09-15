Lega Biella dà appuntamneto a Pontida

Il 20 settembre il popolo della Lega si ritrova come da più di trent’anni sul pratone di Pontida per riaffermare i propri ideali di autonomia, federalismo, difesa dei confini e sicurezza. Un popolo che non ha mai smesso di lottare per una minore tassazione, liberarsi dalla burocrazia che soffoca chi lavora, difendere i propri confini, la propria gente e le proprie imprese.

Temi sempre attuali che compongono la nostra proposta politica, così come rappresentata nel partecipato incontro di sabato scorso alla presenza del Segretario Regionale On. Riccardo Molinari e dell’Assessore Regionale Enrico Bussalino, in preparazione dell’appuntamento di Pontida:

Zes Nord per dare significato al blocco imprenditoriale ed istituzionale del Nord contro la burocrazia statale e europea, a difesa ed aiuto delle nostre imprese.

Polizia Locale rafforzata per fornire risposte immediate alla cittadinanza in tema di sicurezza urbana.

Autonomia Differenziata per dare maggiore potere e competenze agli enti locali più vicini alla gente, per fornire risposte rapide ed efficaci ai problemi quotidiani.

Pontida quindi non è un prato come gli altri. È l’appuntamento che da oltre trent’anni ci tiene uniti, che ogni anno cresce e non si ferma mai.

Per chi volesse portare la sua voce, la sua bandiera a Pontida, Lega Biella organizza un pullman con partenza dalla Stazione San Paolo di Biella. Per info e prenotazioni contattare il 3356275590

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