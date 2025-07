“L’Eden di Viverone riapre al pubblico”

“Da oggi, martedì 22 luglio, Eden riprende integralmente l’attività”. A comunicarlo, nel pomeriggio di ieri, è stato lo stesso bar pizzeria discoteca del lungolago di Viverone.

Eden annuncia: “Abbiamo riaperto, risolte in tempi rapidissimi tutte le irregolarità rilevate. Ringraziamo i clienti per la fiducia e la comprensione”

I gestori del locale hanno comunicato di aver effettuato interventi tempestivi e che la verifica Asl si è conclusa con esito positivo.

“In seguito al provvedimento di sospensione dell’attività disposto dall’Azienda Sanitaria Locale – si legge nella nota diffusa ieri dallo staff del locale -, si comunica che, a decorrere da oggi 22 luglio 2025, Eden di Viverone riapre al pubblico tutta l’attività. Le irregolarità rilevate sono state pienamente risolte in tempi brevissimi, grazie a interventi strutturali e documentali realizzati in stretta collaborazione con gli enti competenti. Eden ribadisce il proprio costante impegno nel garantire ambienti sicuri, conformi alle normative e orientati alla qualità del servizio. Un ringraziamento a tutta la clientela per la fiducia e comprensione dimostrate”.

