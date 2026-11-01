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Le farmacie di turno

Le attività che oggi rimangono aperte sono cinque: a Biella, Quaregna, Andorno, Candelo e Mongrando

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Le farmacie di turno oggi, domenica 1° novembre:

  • Trabaldo (Biella), va Ivrea 63/A, telefono 015-40.16.81
  • Boglio (Quaregna), via Martiri della Libertà 7, telefono 015-92.22.41 (dalle 8 alle 20)
  • Savino (Andorno), via Vittorio Veneto 111, telefono 015-47.27.79 (dalle 20 alle 9)
  • Robiolio (Candelo), via Libertà 100, telefono 015-253.60.73 (dalle 9 alle 20)
  • Farmacia centrale (Mongrando), via Roma 38, telefono 015-66.62.50 (dalle 20 alle 9)
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