Le auto classiche del Veteran Club nel Biellese

Basteranno due giorni di tranquille scampagnate al volante di auto storiche per riscoprire angoli del Piemonte seguendo strade, paesaggi e luoghi che ne raccontano l’identità? La risposta arriverà sabato 3 e domenica 4 ottobre con il ritorno di “Vecchio Piemonte”, l’appuntamento organizzato dal Veteran Car Club Torino e riservato ai proprietari di vetture costruite prima del 1980. Un itinerario che partirà dal torinese e si snoderà fino ai piedi del Monte Rosa per poi attraversare il Biellese, alternando il piacere della guida a soste dedicate alla storia, alla cultura industriale e alle tradizioni locali. Anche gastronomiche, naturalmente.

Il viaggio prenderà il via sabato mattina da San Mauro Torinese, dove dalle 8:30 è previsto il ritrovo dei partecipanti in piazza Caduti di Nassirya. Alle 9:00 la carovana partirà verso il vercellese per far tappa a Gattinara, dove il gruppo raccoglierà altri equipaggi prima di proseguire verso Varallo Sesia. Qui, dopo il pranzo, i partecipanti visiteranno il Museo dell’Energia, ospitato negli spazi dell’ex Cotonificio Rotondi: un luogo che racconta una pagina importante dell’industrializzazione della Valsesia attraverso gli impianti e le grandi macchine a vapore un tempo utilizzate nella lavorazione del cotone.

Nel pomeriggio le vetture riprenderanno la strada risalendo fino ad Alagna, ai piedi del Monte Rosa. La località sarà il punto d’arrivo della prima giornata, che si concluderà con una cena dedicata alla tradizione Walser e il pernottamento, aggiungendo così alla dimensione automobilistica dell’evento un incontro con la cultura e le tradizioni della valle.

Domenica mattina il gruppo di “Vecchio Piemonte” ripartirà da Alagna verso il biellese con destinazione Valdilana. Qui gli equipaggi visiteranno Casa Zegna, archivio storico e centro culturale della Fondazione Zegna a Trivero, in un edificio degli anni Trenta situato nel comprensorio del celebre Lanificio. Un luogo dove documenti, fotografie, tessuti e materiali d’archivio raccontano oltre un secolo di storia dell’impresa e il particolare legame costruito dalla famiglia Zegna con il territorio, intrecciando cultura industriale, innovazione e responsabilità sociale.

Dopo la visita, il pranzo riunirà ancora una volta gli equipaggi prima della conclusione della manifestazione, prevista intorno alle 15:00, e il rientro libero. Due giornate e un itinerario attraverso tre province piemontesi, dunque, nelle quali le automobili storiche non saranno soltanto oggetti da ammirare ma torneranno a essere soprattutto mezzi con cui viaggiare, scoprire il territorio e condividere passioni.

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