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Lawer Spa firma un accordo definitivo con Graco Inc
Una scelta strategica pensata per dare continuità al percorso
LAWER S.p.A. annuncia di aver sottoscritto un accordo definitivo per la cessione del 100% delle proprie quote a Graco Inc. (NYSE: GGG), gruppo industriale statunitense quotato alla Borsa di New York. L’operazione rappresenta una scelta strategica pensata per dare continuità al percorso di LAWER, rafforzarne la presenza internazionale e creare le condizioni per una nuova fase di sviluppo sostenibile, a beneficio dell’azienda, delle persone che vi lavorano e del territorio in cui è nata e cresciuta.
Fondata e sviluppata in Italia, LAWER è oggi un punto di riferimento a livello globale nella progettazione e produzione di sistemi automatici di dosaggio per diversi settori industriali, tra cui tessile, gomma, pneumatici, cosmetica, plastica e alimentare. Dalla sede di Cossato, in provincia di Biella, l’azienda serve clienti in tutto il mondo con soluzioni dedicate a processi ad alto valore aggiunto, nei quali precisione, tracciabilità e automazione del micro-dosaggio sono requisiti fondamentali.
Graco Inc. (NYSE: GGG), fondata nel 1926 e con sede a Minneapolis, Minnesota, è un gruppo industriale globale quotato alla Borsa di New York dal 1969. La società progetta, produce e commercializza tecnologie e apparecchiature per movimentare, misurare, controllare, dosare ed erogare fluidi, rivestimenti e materiali in polvere. Con circa 4.000 dipendenti, una presenza operativa in 12 Paesi e prodotti venduti in oltre 100 Paesi, Graco Inc. serve migliaia di clienti nei settori manifatturiero, della trasformazione, delle costruzioni e della manutenzione. La crescita internazionale, gli investimenti in nuovi prodotti e mercati e le acquisizioni fanno parte della sua strategia di lungo periodo, insieme all’impegno a generare valore per clienti, dipendenti, azionisti e comunità locali.
“In Graco Inc. abbiamo riconosciuto il partner più adatto per rafforzare la presenza internazionale di LAWER e accelerarne la crescita. Fin dai primi incontri sono emerse una visione industriale comune e una forte affinità tra le rispettive culture aziendali. Questa decisione nasce anche da un preciso senso di responsabilità della proprietà verso LAWER, le persone che vi lavorano e il territorio in cui l’azienda è cresciuta. Abbiamo voluto individuare un gruppo solido, con competenze, risorse e dimensioni capaci di valorizzare quanto costruito e di aprire nuove opportunità per il futuro. L’operazione è stata pensata anche a favore del territorio: la continuità della sede, del management e delle attività locali costituisce la base per preservare competenze, relazioni industriali e occupazione, creando al tempo stesso nuove prospettive di investimento e sviluppo. Confidiamo che l’ingresso in un gruppo globale come Graco Inc., coerentemente con il percorso di crescita e valorizzazione industriale seguito in altre acquisizioni, possa rafforzare nel tempo il ruolo di LAWER e generare ricadute positive per i collaboratori, i fornitori, i clienti e l’intero territorio. Siamo convinti che l’integrazione permetterà di unire competenze complementari e di offrire ancora più valore ai clienti in tutto il mondo” affermano da LAWER.
Il completamento dell’operazione è previsto entro la fine del 2026 ed è subordinato alle consuete condizioni di chiusura. LAWER continuerà a operare dalla propria sede centrale di Cossato, mantenendo l’attuale management team e proseguendo il proprio impegno al fianco dei clienti, dei fornitori, delle persone e del territorio. L’appartenenza a Graco Inc. offrirà a LAWER l’opportunità di accedere a una rete globale, a nuove competenze e a maggiori risorse per sostenere l’innovazione e la crescita, mantenendo salde le proprie radici nel Biellese.
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