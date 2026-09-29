Lawer Spa firma un accordo definitivo con Graco Inc

LAWER S.p.A. annuncia di aver sottoscritto un accordo definitivo per la cessione del 100% delle proprie quote a Graco Inc. (NYSE: GGG), gruppo industriale statunitense quotato alla Borsa di New York. L’operazione rappresenta una scelta strategica pensata per dare continuità al percorso di LAWER, rafforzarne la presenza internazionale e creare le condizioni per una nuova fase di sviluppo sostenibile, a beneficio dell’azienda, delle persone che vi lavorano e del territorio in cui è nata e cresciuta.

Fondata e sviluppata in Italia, LAWER è oggi un punto di riferimento a livello globale nella progettazione e produzione di sistemi automatici di dosaggio per diversi settori industriali, tra cui tessile, gomma, pneumatici, cosmetica, plastica e alimentare. Dalla sede di Cossato, in provincia di Biella, l’azienda serve clienti in tutto il mondo con soluzioni dedicate a processi ad alto valore aggiunto, nei quali precisione, tracciabilità e automazione del micro-dosaggio sono requisiti fondamentali.

Graco Inc. (NYSE: GGG), fondata nel 1926 e con sede a Minneapolis, Minnesota, è un gruppo industriale globale quotato alla Borsa di New York dal 1969. La società progetta, produce e commercializza tecnologie e apparecchiature per movimentare, misurare, controllare, dosare ed erogare fluidi, rivestimenti e materiali in polvere. Con circa 4.000 dipendenti, una presenza operativa in 12 Paesi e prodotti venduti in oltre 100 Paesi, Graco Inc. serve migliaia di clienti nei settori manifatturiero, della trasformazione, delle costruzioni e della manutenzione. La crescita internazionale, gli investimenti in nuovi prodotti e mercati e le acquisizioni fanno parte della sua strategia di lungo periodo, insieme all’impegno a generare valore per clienti, dipendenti, azionisti e comunità locali.

“In Graco Inc. abbiamo riconosciuto il partner più adatto per rafforzare la presenza internazionale di LAWER e accelerarne la crescita. Fin dai primi incontri sono emerse una visione industriale comune e una forte affinità tra le rispettive culture aziendali. Questa decisione nasce anche da un preciso senso di responsabilità della proprietà verso LAWER, le persone che vi lavorano e il territorio in cui l’azienda è cresciuta. Abbiamo voluto individuare un gruppo solido, con competenze, risorse e dimensioni capaci di valorizzare quanto costruito e di aprire nuove opportunità per il futuro. L’operazione è stata pensata anche a favore del territorio: la continuità della sede, del management e delle attività locali costituisce la base per preservare competenze, relazioni industriali e occupazione, creando al tempo stesso nuove prospettive di investimento e sviluppo. Confidiamo che l’ingresso in un gruppo globale come Graco Inc., coerentemente con il percorso di crescita e valorizzazione industriale seguito in altre acquisizioni, possa rafforzare nel tempo il ruolo di LAWER e generare ricadute positive per i collaboratori, i fornitori, i clienti e l’intero territorio. Siamo convinti che l’integrazione permetterà di unire competenze complementari e di offrire ancora più valore ai clienti in tutto il mondo” affermano da LAWER.

Il completamento dell’operazione è previsto entro la fine del 2026 ed è subordinato alle consuete condizioni di chiusura. LAWER continuerà a operare dalla propria sede centrale di Cossato, mantenendo l’attuale management team e proseguendo il proprio impegno al fianco dei clienti, dei fornitori, delle persone e del territorio. L’appartenenza a Graco Inc. offrirà a LAWER l’opportunità di accedere a una rete globale, a nuove competenze e a maggiori risorse per sostenere l’innovazione e la crescita, mantenendo salde le proprie radici nel Biellese.

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