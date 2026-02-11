Proseguono gli interventi sulla viabilità provinciale biellese, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione.

Lavori sulla viabilità provinciale a Villanova e Campiglia

Sulla S.P. 513, nel territorio comunale di Campiglia Cervo, sono in corso lavori di ripristino del corpo stradale e di messa in sicurezza dei versanti, oltre alla sistemazione degli attraversamenti stradali. Le opere interessano il tratto compreso tra i chilometri 3+450 e 7+700 e rendono necessaria la chiusura totale al transito. La riapertura avverrà solo al termine degli interventi.

Modifiche alla circolazione anche sulla S.P. 230, al chilometro 13+450, nel comune di Villanova Biellese, dove proseguono i lavori di rifacimento del ponte sul Rio Ottina, danneggiato dagli eventi alluvionali del 2 e 3 ottobre 2020. In questo caso è stata disposta una variazione temporanea della viabilità, con la deviazione di entrambe le corsie di marcia sul bypass realizzato a servizio del cantiere.

Per garantire la sicurezza è in vigore il limite massimo di velocità di 30 km/h. Gli enti competenti invitano gli utenti della strada alla massima prudenza e al rispetto della segnaletica temporanea.

