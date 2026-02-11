Seguici su

Lavori sulla viabilità provinciale a Villanova e Campiglia

Proseguono gli interventi sulla viabilità provinciale biellese, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione.

Sulla S.P. 513, nel territorio comunale di Campiglia Cervo, sono in corso lavori di ripristino del corpo stradale e di messa in sicurezza dei versanti, oltre alla sistemazione degli attraversamenti stradali. Le opere interessano il tratto compreso tra i chilometri 3+450 e 7+700 e rendono necessaria la chiusura totale al transito. La riapertura avverrà solo al termine degli interventi.
Modifiche alla circolazione anche sulla S.P. 230, al chilometro 13+450, nel comune di Villanova Biellese, dove proseguono i lavori di rifacimento del ponte sul Rio Ottina, danneggiato dagli eventi alluvionali del 2 e 3 ottobre 2020. In questo caso è stata disposta una variazione temporanea della viabilità, con la deviazione di entrambe le corsie di marcia sul bypass realizzato a servizio del cantiere.
Per garantire la sicurezza è in vigore il limite massimo di velocità di 30 km/h. Gli enti competenti invitano gli utenti della strada alla massima prudenza e al rispetto della segnaletica temporanea.

 

 

