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Lavori alla galleria della Volpe dal 16 marzo

Strada chiusa fino a venerdì 27 marzo

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2 minuti fa

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galleria volpe

Anas ha programmato la manutenzione degli impianti all’interno di galleria ‘Volpe’, all’altezza del km 14,150 della strada statale 232Var “Panoramica Zegna” a Cossato, in provincia di Biella.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in piena sicurezza per l’utenza in transito e per i tecnici impegnati nelle attività, la galleria sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni da lunedì 16 marzo a venerdì 27 marzo.

 

Durante la chiusura la circolazione sarà indirizzata sulla rete locale alternativa tramite apposita segnaletica di indicazione.

Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”.

Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.

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