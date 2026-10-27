Lauretana conferma la propria presenza a Golosaria Milano, rinnovando una storica collaborazione fondata su valori condivisi quali qualità, autenticità e valorizzazione delle eccellenze italiane.

Lauretana sarà presente a Golosaria Milano

Dal 31 ottobre al 2 novembre 2026, l’azienda parteciperà alla XXI edizione della manifestazione, presso il Padiglione 8 di Fiera Milano Rho, dedicata al tema “Il gusto di creare il domani”. Presente anche con il brand Acqua Vigezzo, Lauretana rinnova un’importante occasione di incontro con professionisti della ristorazione e appassionati di enogastronomia, rafforzando un rapporto fondato sull’attenzione alla qualità delle materie prime e alla cultura del gusto. «La collaborazione con Golosaria è un appuntamento al quale siamo particolarmente legati, perché ci permette di condividere la nostra idea di qualità con chi, ogni giorno, lavora per valorizzare le eccellenze enogastronomiche del nostro Paese», dichiara Antonio Pola, CEO di Lauretana. «Crediamo nel valore delle relazioni che durano nel tempo e nell’importanza di sostenere manifestazioni capaci di mettere in dialogo tradizione, territorio e nuove prospettive».

Anche quest’anno, lo stand Lauretana in quanto “acqua ufficiale”, ospiterà il Trofeo Senza Fine del Giro d’Italia, simbolo dello storico legame dell’azienda con il mondo dello sport. Lunedì 2 novembre si rinnoverà inoltre la collaborazione con Sergio Vineis, chef del ristorante stellato Il Patio di Pollone (Biella), interprete di una cucina che valorizza le materie prime e l’identità del territorio. Un incontro che conferma la naturale vicinanza di Lauretana al mondo dell’alta ristorazione. La presenza a Golosaria Milano 2026 ribadisce così l’impegno di Lauretana a sostegno della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano.

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