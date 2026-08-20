“Lasciano i rifiuti dietro la campana. Sono senza vergogna”

Rifiuti di ogni genere abbandonati accanto e dietro la campana per la raccolta del vetro. È la situazione segnalata da una residente di Cossato, che ha pubblicato sui social le immagini scattate nei giorni scorsi in via Corteggiano.

Secondo la segnalazione, gli operatori ecologici sarebbero costretti a intervenire con frequenza, anche quasi quotidianamente, per rimuovere sacchi e materiali lasciati abusivamente nell’area. Un fenomeno che, sottolinea la residente, non può essere attribuito alla mancanza di informazioni: per lo smaltimento dei rifiuti esiste infatti l’ecocentro, servizio a disposizione dei cittadini. La residente racconta di aver assistito personalmente ad alcuni degli abbandoni.

«Ci sono persone che escono tranquillamente di casa e depositano i propri rifiuti dietro la campana», scrive. Altri, invece, arriverebbero in auto, controllando prima che nessuno li stia osservando, per poi scaricare i sacchi e allontanarsi rapidamente. Un comportamento che, secondo la cittadina, sarebbe quindi consapevole e non dettato dall’ignoranza sulle modalità corrette di conferimento. Da qui lo sfogo e l’appello a chi utilizza impropriamente l’area: «Se avete dei rifiuti da smaltire, fatelo nel modo corretto. Non lasciateli per strada pensando che qualcun altro provvederà a raccoglierli».

La speranza della residente è che la situazione possa cambiare e che vengano individuati interventi concreti per contrastare gli abbandoni.

«Lasciare un sacco di immondizia dietro una campana non è una cosa normale e non è certamente un comportamento da persona civile», conclude.

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