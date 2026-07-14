AttualitàCossatese
Lasciano bottiglie di fronte alla chiesa della Spolina
Alcune persone hanno bivaccato fuori dalla chiesa di Cossato
Lasciano bottiglie di fronte alla chiesa della Spolina.
Alcune persone l’altra mattina hanno bivaccato di fronte alla chiesa della Spolina di Cossato. Avevano lasciato una serie di bottiglie rotte sul sagrato. A dare l’allarme il sagrestano. Sono intervenuti i carabinieri.
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