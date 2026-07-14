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Lasciano bottiglie di fronte alla chiesa della Spolina

Alcune persone hanno bivaccato fuori dalla chiesa di Cossato

Pubblicato

13 secondi fa

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Balordi rovesciano fioriere e spaccano bottiglie
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Lasciano bottiglie di fronte alla chiesa della Spolina.
Alcune persone l’altra mattina hanno bivaccato di fronte alla chiesa della Spolina di Cossato. Avevano lasciato una serie di bottiglie rotte sul sagrato. A dare l’allarme il sagrestano. Sono intervenuti i carabinieri.

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