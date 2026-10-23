L’addio all’imprenditore Maurizio Ormezzano

Oggi a Mosso in chiesa parrocchiale il funerale di Maurizio Ormezzano. Lo storico imprenditore tessile si è spento a 91 anni. Lo annunciano Enrica, Alessandra e Saverio con Guglielmo e Gregorio. Era stato tra i fondatori dell’Uomo e l’arte, l’associazione fondata da Cesaere Penna e Piero Foscale.

Fu inoltre tra i fondatori di IdeaBiella, salone dedicato ai tessuti maschili di alta gamma. Portò avanti il lanificio di famiglia, prese le redini dell’azienda e introdusse la lavorazione della plana pettinata.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook