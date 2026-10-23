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L’addio all’imprenditore Maurizio Ormezzano

Oggi il funerale a Mosso

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10 secondi fa

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crosa piange silvio rottin
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L’addio all’imprenditore Maurizio Ormezzano

Oggi a Mosso in chiesa parrocchiale il funerale di Maurizio Ormezzano. Lo storico imprenditore tessile si è spento a 91 anni. Lo annunciano Enrica, Alessandra e Saverio con Guglielmo e Gregorio. Era stato tra i fondatori dell’Uomo e l’arte, l’associazione fondata da Cesaere Penna e Piero Foscale.
Fu inoltre tra i fondatori di IdeaBiella, salone dedicato ai tessuti maschili di alta gamma. Portò avanti il lanificio di famiglia, prese le redini dell’azienda e introdusse la lavorazione della plana pettinata.

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