AttualitàValli Mosso e Sessera
L’addio all’imprenditore Maurizio Ormezzano
Oggi il funerale a Mosso
L’addio all’imprenditore Maurizio Ormezzano
Oggi a Mosso in chiesa parrocchiale il funerale di Maurizio Ormezzano. Lo storico imprenditore tessile si è spento a 91 anni. Lo annunciano Enrica, Alessandra e Saverio con Guglielmo e Gregorio. Era stato tra i fondatori dell’Uomo e l’arte, l’associazione fondata da Cesaere Penna e Piero Foscale.
Fu inoltre tra i fondatori di IdeaBiella, salone dedicato ai tessuti maschili di alta gamma. Portò avanti il lanificio di famiglia, prese le redini dell’azienda e introdusse la lavorazione della plana pettinata.
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