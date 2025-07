L’addio a Emiliano Mello. Il suo cuore ha cessato di battere all’età di 74 anni.

La comunità viglianese è in lutto per la sua morte. Tutto è cominciato due settimane fa, quando l’uomo è stato colpito da un infarto mentre si trovava nella chiesa di Bioglio per un funerale. Appena si è accasciato a terra è stato subito soccorso da uno dei presenti. Un dipendente dell’impresa funebre Bonino che ha tentato di rianimarlo praticandogli il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo del 118.

Una volta giunti sul posto, i sanitari lo hanno stabilizzato e trasportato con urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Ponderano. Ma le sue condizioni di salute sono apparse fin da subito critiche e dopo una settimana purtroppo è avvenuto il decesso.

L’addio a Emiliano Mello

La triste notizia nel giro di poco tempo ha fatto il giro del paese, creando incredulità e profondo cordoglio.

Emiliano era considerato un vero e proprio personaggio, tutti lo rispettavano e gli volevano bene, non poteva essere altrimenti. Tutto questo grazie a quel suo carattere mite e solare e quel suo modo di fare simpatico e soprattutto signorile. Amava scherzare ed era sempre pronto alla battuta simpatica e ironica.

Nato e cresciuto in paese, dopo le scuole dell’obbligo si era iscritto al liceo Scientifico di Biella. Grande amante della lettura, per un periodo aveva stretto una collaborazione con il bisettimanale “Il Biellese”. In seguito aveva collaborato con Radio Linea Verde, la storica emittente locale d’estrazione cattolica.

Gli era stata affidata la conduzione delle telecronache della Biellese Calcio. Ancora oggi in molti ricordano quella sua voce, molto radiofonica, proveniente dallo stadio Lamarmora.

Si era laureato in chimica. Aveva lavorato per qualche tempo alla Montedison, prima di approdare nel settore del tessile. Inizialmente come impiegato poi, grazie alla innata intraprendenza, era diventato un affidabile dirigente di una serie di importanti aziende laniere. Come Martex, Avia e Zegna Baruffa.

Le passioni

Tra le sue grandi passioni il tennis e gli scacchi, che lo avevano visto protagonista come campione provinciale per ben due volte. «Abbiamo perso una persona veramente perbene – così lo ricorda la prima cittadina Cristina Vazzoler -. Un grande lavoratore stimato e apprezzato da tutti».

Emiliano ha lasciato nel dolore la moglie Emanuela e il figlio Niccolò, giornalista de “Il Biellese”. Al quale vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la nostra redazione.

