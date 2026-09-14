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La settimana si apre con cielo sereno e un bel sole

Le previsioni meteo per la giornata di oggi, lunedì 14 settembre

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la settimana si apre con sielo sereno
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La settimana si apre con cielo sereno e un bel sole. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, lunedì 14 settembre, su Biella e su tutta la nostra provincia.

La settimana si apre con cielo sereno e un bel sole

La notte si presenta con nubi sparse e temperature che si attestano intorno ai 20,5°C. I venti soffiano da Nord-Nord Ovest a una velocità di circa 7,4 km/h. L’umidità è piuttosto elevata, attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica rimane stabile a 1022 hPa.

Durante la mattina, il cielo si mantiene prevalentemente sereno, con una temperatura che raggiungerà i 19,7°C alle 6:00 e salirà fino a 26,4°C entro le 11. La copertura nuvolosa varia, passando da un cielo sereno a nubi sparse, con venti leggeri da Nord-Ovest. L’umidità scende progressivamente, arrivando al 45% alle 11.

Nel pomeriggio, si prevede una temperatura massima di 28,9°C alle 14, con un cielo caratterizzato da nubi sparse. La velocità del vento aumenta leggermente, raggiungendo i 8 km/h. L’umidità si mantiene attorno al 39%, mentre la pressione atmosferica scende a 1019 hPa.

La sera porta un ulteriore abbassamento delle temperature, che scendono fino a 18,7°C entro le 22. Il cielo è nuovamente sereno o con poche nuvole, e i venti continuano a soffiare da Nord-Nord Ovest. L’umidità risale, raggiungendo il 70%.

In sintesi, oggi nel Biellese si attenderanno condizioni meteorologiche favorevoli, con temperature piacevoli e un cielo generalmente sereno.
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