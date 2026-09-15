La scuola piange il prof Pietro Pultrone

Aveva insegnato a lungo matematica alla scuola media Schiapparelli di Biella. Si è spento a 82 anni Pietro Pultrone, storico prof di matematica. Dopo la pensione aveva deciso di tornare nel suo paese di origine, abitava a Badolato in provincia di Catanzaro.

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