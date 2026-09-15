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La scuola piange il prof Pietro Pultrone

Per 40 anni aveva insegnato matematica alla scuola media Schiapparelli

Pubblicato

21 secondi fa

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tragedia in ospedale
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La scuola piange il prof Pietro Pultrone

Aveva insegnato a lungo matematica alla scuola media Schiapparelli di Biella. Si è spento a 82 anni Pietro Pultrone, storico prof di matematica. Dopo la pensione aveva deciso di tornare nel suo paese di origine, abitava a Badolato in provincia di Catanzaro.

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