La nuova scuola dell’infanzia Cerruti e il Nido comunale ospitati nel nuovo polo 0-6 di via delle Roggie apriranno lunedì 28 settembre.

La scuola 0-6 di via delle Roggie a Biella apre il 28 settembre

La data inizialmente comunicata per l’avvio della scuola dell’infanzia era quella del 14 settembre, mentre per il nuovo Nido l’apertura era prevista il 21 settembre. Il completamento delle ultime attività di allestimento e messa a punto degli ambienti ha però reso necessario rivedere il cronoprogramma, così da garantire ai bambini un ingresso in una struttura completamente pronta e

organizzata.

«Abbiamo fatto numerose sollecitazioni, sia all’impresa sia agli uffici tecnici comunali, perché si arrivasse alla conclusione delle attività nei tempi programmati – sottolinea il Sindaco di Biella Marzio Olivero –. Purtroppo dobbiamo prendere atto che la tabella di marcia non è stata rispettata e, a questo punto, abbiamo ritenuto più opportuno non forzare i tempi. Stiamo parlando di bambini molto piccoli: preferiamo qualche giorno in più per completare i lavori non volendo consegnare alle famiglie una struttura con allestimenti ancora da ultimare.»

Una scelta condivisa anche dal Coordinamento Pedagogico Territoriale. «Desidero esprimere una posizione chiara sulla scelta dell’Amministrazione di rinviare di alcuni giorni l’apertura della scuola per completare l’allestimento degli ambienti – afferma Claudia

Ottella, Coordinatore Pedagogico Nidi Città di Biella –. Accogliere i bambini in uno spazio curato, pensato e coerente non è un dettaglio organizzativo: è un principio fondante di una pedagogia di qualità. Un contesto allestito con attenzione restituisce ai bambini il senso di essere attesi, non semplicemente ricevuti. Attendere il tempo necessario per predisporre ambienti sicuri, ricchi e stimolanti significa riconoscere l’infanzia come portatrice di diritti e di valore, non come categoria da gestire in fretta. È una decisione che richiede il coraggio di andare controcorrente rispetto alla logica dell’apertura a ogni costo, e che per questo va letta come un atto di responsabilità, non come un ritardo. Il Coordinamento Pedagogico Territoriale sostiene con convinzione questa scelta, nella consapevolezza che la qualità degli ambienti educativi incide in profondità sul benessere e sullo sviluppo dei bambini nei primi anni di vita. Un’Amministrazione che sceglie di attendere per fare bene, sta scegliendo l’infanzia.»

Per garantire continuità al servizio, i bambini della scuola dell’infanzia Cerruti saranno accolti temporaneamente presso la scuola dell’infanzia del Villaggio Lamarmora. Il dirigente dell’Istituto Comprensivo Biella III, Stefania Nuccio, provvederà a contattare direttamente le famiglie per fornire tutte le informazioni organizzative necessarie.

«Siamo consapevoli del disagio che questo ulteriore passaggio può comportare per le famiglie – spiega Nuccio –. Per questo provvederemo a fornire tempestivamente tutte le indicazioni necessarie, così da accompagnare le famiglie in questa fase di transizione e garantire ai bambini la migliore accoglienza possibile fino all'ingresso nella nuova sede di via delle Roggie.»

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