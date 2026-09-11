Una banale richiesta di elemosina è sfociata in lite nella tarda serata di ieri, giovedì 10 settembre. E’ successo nei pressi di via Bertodano a Biella.

La richiesta di elemosina sfocia in una lite a Biella

Secondo quanto ricostruito, un passante avrebbe consegnato qualche moneta a un uomo bisognoso, raccomandandogli di comprare dell’acqua.

L’uomo ha invece acquistato una birra, scatenando la reazione del passante. Ne è nato un acceso diverbio, degenerato quando chi chiedeva la carità ha scagliato a terra la bottiglia di vetro. Una scheggia ha provocato un taglio all’altro uomo che, tuttavia, ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento della Polizia. All’arrivo degli agenti la situazione si era fortunatamente già calmata e gli animi si erano pacificati.

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