La Rai cancella 7 puntate del programma di Giletti

L’ha detto direttamente Massimo Giletti durante la puntata “Lo Stato delle cose” del 6 aprile. “Noi non saremo in onda perché i programmi che funzionano sapete che fine fanno…”.

Una stoccata alla Rai. Il programma vantava una media di 6,64% di share e oltre un milione di spettatori.

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