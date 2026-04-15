Attualità
La Rai cancella 7 puntate del programma di Giletti
“I programmi che funzionano si sa che fine fanno…”
La Rai cancella 7 puntate del programma di Giletti
L’ha detto direttamente Massimo Giletti durante la puntata “Lo Stato delle cose” del 6 aprile. “Noi non saremo in onda perché i programmi che funzionano sapete che fine fanno…”.
Una stoccata alla Rai. Il programma vantava una media di 6,64% di share e oltre un milione di spettatori.
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