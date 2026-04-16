Finalmente il sole torna a splendere nei nostri cieli. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 16 aprile, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Finalmente il sole torna a splendere nei nostri cieli

Nella notte il cielo si presenta prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesta intorno ai 10,4°C. La copertura nuvolosa è al 100%, e la velocità del vento è molto lieve, con raffiche che non superano i 6,2 km/h. L’umidità è alta, attorno al 95%, e la pressione atmosferica si mantiene stabile a 1020 hPa.

Durante la mattina, il cielo continua a rimanere coperto, con temperature in lieve aumento che raggiungeranno i 13,6°C alle 7 e i 15,3°C alle 8. L’umidità inizia a diminuire, scendendo al 79% entro le 8. La velocità del vento rimane contenuta, con direzione prevalentemente da Ovest e Nord-Ovest.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo migliorano notevolmente, portando a un cielo sereno. Le temperature salgono fino a 21,3°C alle 15, con una copertura nuvolosa ridotta al 1%. La velocità del vento si mantiene moderata e l’umidità scende ulteriormente, favorendo un clima più gradevole.

La sera presenta ancora un cielo in gran parte sereno, con temperature che si attestano attorno ai 14°C. La copertura nuvolosa è limitata e le condizioni di umidità continuano a migliorare, portando a valori attorno all’81% alle 19.

In sintesi, le previsioni meteo nel Biellese indicano un miglioramento significativo rispetto ai giorni precedenti, con un passaggio da condizioni più fresche e nuvolose a un clima più caldo e soleggiato nel corso della giornata.

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