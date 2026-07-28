La Provincia investe un milione di euro per il Gae Aulenti.

La Provincia investe un milione di euro per il Gae Aulenti

La Provincia di Biella investe un milione di euro per il rifacimento completo degli infissi di un’ala dell’Istituto di Istruzione Superiore Gae Aulenti. Un intervento che consentirà di migliorare il comfort delle aule e la qualità degli ambienti destinati a studenti e personale.

L’opera contribuirà inoltre a rendere l’edificio più efficiente dal punto di vista energetico, con una conseguente riduzione dei consumi. Per garantire la realizzazione dell’intervento, la Provincia ricorrerà a un mutuo, confermando l’impegno a non rallentare gli investimenti destinati alle scuole. Una scelta resa necessaria dopo che le risorse inizialmente destinate all’opera sono state impiegate per far fronte agli interventi urgenti di ripristino della viabilità e delle infrastrutture provinciali danneggiate dall’ultimo evento alluvionale.

L’Amministrazione provinciale conferma così la volontà di portare avanti un intervento ritenuto strategico per il patrimonio scolastico provinciale. Accanto a questa scelta, per ridurre l’impatto dell’investimento sui conti dell’Ente, la Provincia ha presentato domanda di accesso al Conto Termico, il sistema nazionale che incentiva gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici. Il contributo previsto consentirà di recuperare circa il 60% della spesa sostenuta, portando il costo effettivo dell’intervento a carico della Provincia a circa 400 mila euro. “Non abbiamo mai pensato di rinunciare a un investimento importante come quello sul Gae Aulenti – dichiara il Presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo –: le scuole rappresentano una priorità per la Provincia. Il rifacimento degli infissi migliorerà la qualità degli ambienti scolastici per i nostri studenti e consentirà di ridurre i consumi energetici. Con la richiesta di accesso al Conto Termico puntiamo a recuperare una parte significativa delle risorse investite, riducendo l’impatto economico dell’intervento sul bilancio dell’Ente, dimostrando che è possibile coniugare buona amministrazione e investimenti concreti per il territorio e per le nuove generazioni.”

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