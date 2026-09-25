È stato completato l’intervento di asfaltatura del parcheggio del Liceo del Cossatese e Vallestrona, inserito nel piano delle asfaltature della Provincia di Biella.

La Provincia di Biella asfalta il parcheggio del liceo di Cossato

L’opera completa i lavori legati alla realizzazione della nuova palestra e ha consentito di rinnovare completamente l’area a servizio della scuola. Prima di procedere con l’asfaltatura è stato necessario completare alcuni interventi nel sottosuolo, in particolare per la posa dei cavi. Si è quindi scelto di programmare i lavori dopo il termine dello scorso anno scolastico, per evitare interferenze con le attività didattiche e creare disagi. Il nuovo manto è stato realizzato e completato prima dello scorso 14 settembre, giorno di inizio del nuovo anno scolastico e nei giorni scorsi è stata ultimata anche la segnaletica orizzontale, completando così l’intervento. “Abbiamo programmato i lavori in modo da rispettare i tempi dei lavori nel sottosuolo e arrivare pronti alla ripresa della scuola. Oggi studenti, docenti e personale ATA trovano un parcheggio completamente rinnovato, a completamento dell’importante intervento della nuova palestra. Un’altra opera promessa e completata”, commenta il Presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo.

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