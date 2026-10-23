AttualitàBiella
La Provincia di Biella all’Assemblea nazionale UPI a Imperia
Emanuele Ramella Pralungo è stato tra i relatori
Il Presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo, Vicepresidente dell’Unione delle Province d’Italia (UPI), ha partecipato alla 39ª Assemblea nazionale delle Province italiane.
La Provincia di Biella all’Assemblea nazionale UPI a Imperia
Si è svolta a Imperia il 19 e 20 ottobre, insieme alla Vicepresidente Elisa Pollero e al Consigliere Paolo Rizzo. L’appuntamento ha riunito rappresentanti delle Province di tutta Italia per un confronto sul futuro degli Enti provinciali, sulle riforme istituzionali e sulle risorse necessarie a garantire servizi e investimenti per i territori. La cerimonia inaugurale si è svolta alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha richiamato il ruolo delle Province nel sistema istituzionale del Paese.
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook