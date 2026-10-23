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La Provincia di Biella all’Assemblea nazionale UPI a Imperia

Emanuele Ramella Pralungo è stato tra i relatori

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Il Presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo, Vicepresidente dell’Unione delle Province d’Italia (UPI), ha partecipato alla 39ª Assemblea nazionale delle Province italiane.

La Provincia di Biella all’Assemblea nazionale UPI a Imperia

Si è svolta a Imperia il 19 e 20 ottobre, insieme alla Vicepresidente Elisa Pollero e al Consigliere Paolo Rizzo. L’appuntamento ha riunito rappresentanti delle Province di tutta Italia per un confronto sul futuro degli Enti provinciali, sulle riforme istituzionali e sulle risorse necessarie a garantire servizi e investimenti per i territori. La cerimonia inaugurale si è svolta alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha richiamato il ruolo delle Province nel sistema istituzionale del Paese.

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