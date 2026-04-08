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La prima pagina del giornale in edicola oggi

I titoli d’apertura de La Provincia di Biella.it di oggi. Rimanete informati, vi aspettiamo in edicola

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Come ogni mercoledì e sabato, il nostro giornale vi aspetta in edicola. Eccovi la prima pagina di oggi, mercoledì 8 aprile.

Potete trovarlo in tutte le edicole biellesi oppure acquistare la versione digitale sfogliabile on line.

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