La prima edizione biellese della “Giornata dei Camminatori”

Mercoledì 19 marzo si è svolto presso la sala convegni dell’Ospedale di Biella l’incontro di programmazione per la Giornata dei Camminatori, una camminata aperta a tutti che si terrà il prossimo 12 aprile a Salussola per diffondere la cultura del movimento, rafforzare la rete e le collaborazioni sul territorio e stimolare la creazione di nuovi Gruppi di Cammino.

L’iniziativa è organizzata dall’ASL di Biella, in collaborazione con la Provincia di Biella e con il supporto del Comune di Biella e del Comune di Salussola. All’incontro hanno partecipato oltre 70 persone, tra amministratori comunali, rappresentanti di associazioni del territorio e conduttori di gruppi di cammino.

In apertura sono intervenuti per i saluti istituzionali il Direttore Generale ASL BI Mario Sanò, la Vicepresidente della Provincia di Biella, Elisa Pollero, il Presidente della Commissione Sport del Comune di Biella, Mario De Nile e il Sindaco di Salussola, Manuela Chioda, a testimonianza dell’importanza condivisa di questo percorso.

L’evento è proseguito con le testimonianze dei conduttori dei gruppi di cammino di Gifflenga, Liliano Cappa e di Lessona, Massimo Rizzo, che hanno portato esperienze concrete di comunità attive già presenti sul territorio.

Il confronto è stato ricco e partecipato: il pubblico ha contribuito attivamente con interventi e ulteriori testimonianze, tra cui quelle di alcuni rappresentanti dei Comuni del territorio.

“L’incontro ha dimostrato che la promozione della salute passa sempre più attraverso la capacità di costruire reti e creare opportunità concrete nei contesti di vita quotidiana – ha commentato Milena Vettorello, Referente della promozione della salute ASL BI – I gruppi di cammino rappresentano un esempio efficace e sostenibile di come sia possibile tradurre questo approccio in azioni semplici, accessibili e ad alto impatto”.

“Questo incontro ha rappresentato un primo passo importante per rafforzare la rete, condividere esperienze e costruire nuove opportunità di collaborazione tra enti, associazioni e comunità locali. In questo percorso, il livello provinciale può contribuire a favorire il dialogo tra i territori, sostenere la diffusione delle buone pratiche e accompagnare una visione condivisa, capace di valorizzare quanto già esiste – ha commentato Elisa Pollero, Vicepresidente della Provincia di Biella – Il 12 aprile cammineremo insieme per dare visibilità e condividere le buone pratiche che quotidianamente ogni gruppo attiva sul proprio territorio, mettendo in luce l’impegno diffuso delle comunità e il lavoro di tanti volontari. Sarà anche l’occasione per coinvolgere nuove realtà e avvicinare chi ancora non ha intrapreso questi percorsi, rafforzando una rete sempre più inclusiva. Promuovere il movimento significa investire nella salute, nella socialità e nel benessere fisico e psichico delle persone, ma anche nella cura e nella valorizzazione del territorio”.

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