La pioggia e il vento danneggiano un tetto a Curino.

Nella giornata di ieri un’ondata di maltempo di eccezionale intensità ha colpito diverse zone del Biellese. La situazione più critica si è registrata nel comune di Curino, dove un fortissimo temporale ha causato danni e notevoli disagi.

Le rilevazioni Centro meteo Piemonte

Secondo le rilevazioni diffuse dal Centro Meteo Piemonte, nella sola località di Curino si sono superati i 150 millimetri di pioggia accumulati in poche ore. Il nubifragio è stato accompagnato da intense raffiche di vento e da centinaia di fulmini. A testimoniare la violenza del fenomeno, un video diffuso in rete mostra le immagini di numerose tegole divelte e crollate dai tetti sui balconi delle abitazioni sottostanti.

Il quadro meteorologico di ieri si è caratterizzato per un’elevata variabilità a breve distanza: mentre alcune località sono state travolte da piogge torrenziali, a soli pochi chilometri di distanza le condizioni si sono rivelate decisamente più contenute.

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