La pioggia aiuta a fermare l’incendio sul Monte Barone

Anche ieri è proseguita l’emergenza per l’incendio sul Monte Barone. La pioggia ha aiutato finalmente a contenere l’avanzata della fiamme.

Le zone di operazione a terra fino a ieri erano tre.

Presidio prossimo al ristorante Alpe Noveis con contenimento di fumarole sparse.

Presidio presso il ponte sul rio Vacchera, lungo la strada che scende dal ponte stesso verso Le Piane, presso un’abitazione e presso la chiesetta delle Piane con diversi mezzi che hanno proseguito le opere di spegnimento.

Presidio dinamico presso la frazione Le Piane per rifornimento idrico vasche AIB.

Si sta proseguendo l’azione di contenimento in dette aree dove stanno operando.

Squadre VVF composte da 15 unità della sede centrale di Biella, da 9 unità del Comando VVF di Torino con i seguenti mezzi: UCL, logistico, carro fari, 1 ABP SCANIA, 1 ABP VAM 4000, 1 ABP di Cossato + Boschivo di Cossato, 1 ABP Scout di Valdilana, 2 moduli boschivi e ABP del Comando VVF di Torino, ABP del distaccamento Livorno Ferraris del Comando VVF Vercelli, modulo AIB del Comando VVF di Torino.

Squadre di volontari AIB composte da 11 unità con 5 mezzi antincendio.

Personale del Coordinamento della Protezione Civile di Biella composto da 2 unità e da una autobotte;

Personale della CRI nel posto di primo soccorso presso il PCA con 2 unità.

Nell’Alpe Le Piane è stata mantenuta la linea 2 per prevenire fumarole nella pineta sopra la

chiesetta.

Grazie alla collaborazione del personale AIB e VVF e con l’ausilio di autobotti si è

garantita la fornitura idrica delle vasche per il rifornimento dell’elicottero.

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