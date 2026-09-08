Attualità
La Passione di Sordevolo protagonista a Bolle di malto
Oltre allo stand in via degli Artigiani, la presentazione sul palco di Piazza Martiri.
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“La Passione di Sordevolo rappresenta nel suo genere un evento straordinario per il nostro territorio e la nostra città: la sua portata genera un impatto positivo per l’intera Provincia”, queste le parole dell’Assessore agli Eventi della Città di Biella Edoardo Maiolatesi, intervenuto durante la presentazione della “Passione di Sordevolo” che si è tenuta sabato 5 settembre a Bolle di Malto. L’occasione ha permesso di parlare delle sinergie dello spettacolo con il territorio, illustrando una tradizione consolidata nel tempo e anticipando alcune novità sul legame con l’enogastronomia locale tramite il piatto Biellesissimo.
Tra gli obiettivi dell’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo vi è stato quello di illustrare ai biellesi i numeri che contraddistinguono lo spettacolo, definito come un “Colossal di Teatro Popolare”. Ad attribuirgli questo soprannome sono i 600 volontari che per ogni edizione prendono parte all’organizzazione e alla messinscena della stagione di spettacoli, i 4.000 metri quadri dell’Anfiteatro in cui si tiene la rappresentazione o ancora i 15 metri di altezza della scenografia, come ha spiegato il Responsabile della Commissione Regia Gian Marco Pidello.
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Anna Pidello (Commissione Regia) e Flaminia Perino (Direttrice dell’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo) hanno invece parlato dell’importanza della tradizione e delle radici dell’evento: “La Passione va in scena da oltre due secoli e si può dire che sia una parte fondamentale del DNA dei sordevolesi”, ha spiegato la Pidello. La Direttrice ha invece sottolineato come questa tradizione mantenga una sentita continuità dai sordevolesi: “Per il nostro comune è un elemento identitario: di 1.200 abitanti, 600 partecipano attivamente allo spettacolo”.
In questa sede sono state anche date alcune anticipazioni su una delle novità più importanti della prossima edizione: il Biellesissimo. Presentato come “un piatto per gustare il territorio”, è un progetto nato per valorizzare il legame culturale e tradizionale tra la “Passione di Sordevolo” e il Biellese. Durante questa breve anteprima sono stati resi noti gli sponsor dell’iniziativa: Botalla Formaggi, Menabrea, Lauretana, Brusa e Mosca 1916, tutte aziende che ben rappresentano l’identità del nostro territorio sia nel Biellese che fuori dalla provincia.
Per maggiori informazioni sulla “Passione di Sordevolo” e le iniziative dell’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo consultare la pagina Facebook e Instagram dello spettacolo o visitare il sito www.passionedisordevolo.
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