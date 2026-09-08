La Passione di Sordevolo protagonista a Bolle di malto

Anna Pidello (Commissione Regia) e Flaminia Perino (Direttrice dell’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo) hanno invece parlato dell’importanza della tradizione e delle radici dell’evento: “La Passione va in scena da oltre due secoli e si può dire che sia una parte fondamentale del DNA dei sordevolesi”, ha spiegato la Pidello. La Direttrice ha invece sottolineato come questa tradizione mantenga una sentita continuità dai sordevolesi: “Per il nostro comune è un elemento identitario: di 1.200 abitanti, 600 partecipano attivamente allo spettacolo”.

In questa sede sono state anche date alcune anticipazioni su una delle novità più importanti della prossima edizione: il Biellesissimo. Presentato come “un piatto per gustare il territorio”, è un progetto nato per valorizzare il legame culturale e tradizionale tra la “Passione di Sordevolo” e il Biellese. Durante questa breve anteprima sono stati resi noti gli sponsor dell’iniziativa: Botalla Formaggi, Menabrea, Lauretana, Brusa e Mosca 1916, tutte aziende che ben rappresentano l’identità del nostro territorio sia nel Biellese che fuori dalla provincia.