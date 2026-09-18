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La macchinetta gli ruba i soldi è dà di matto

E’ stato necessario l’intervento dei carabinieri

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13 secondi fa

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ospite carabinieri lite
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La macchinetta gli ruba i soldi è dà di matto.

A Gaglianico un ragazzo in escandescenza.

La macchinetta gli ruba 50 euro e lui se la prende con l’addetto. Quest’ultimo ha chiamato il titolare. Nel frattempo erano intervenuti i carabinieri.

Una volta aperta la macchinetta però dei 50 euro non c’era traccia.

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