La linea ferroviaria Biella-Novara cambia passo. A fine settembre arriva il progetto di elettrificazione. La Regione Piemonte conferma l’impegno concreto (500mila euro) per il miglioramento delle linee della nostra provincia, fondamentale per i pendolari e lo sviluppo del territorio.

Rfi – Rete ferroviaria italiana – ha, infatti, annunciato che proprio a fine settembre verrà consegnato il progetto di elettrificazione della Biella-Novara. Finanziato con l’investimento effettuato a fine 2024, un passo decisivo verso la modernizzazione del servizio.

L’assessore regionale ai trasporti Marco Gabusi sottolinea: «Vogliamo ribadire che la Regione Piemonte non solo monitora costantemente la situazione. Ma interviene con investimenti e progetti concreti. L’elettrificazione della Biella-Novara è una tappa fondamentale per offrire collegamenti più efficienti verso Milano. Migliorando la qualità del servizio per chi ogni giorno viaggia per lavoro o studio».

Per il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Davide Zappalà «l’elettrificazione della Biella-Novara è un passaggio obbligatorio per arrivare all’obiettivo fondamentale. Il treno diretto Biella-Milano».

Il parere dei pendolari biellesi

Sulla questione interviene anche Paolo Forno, presidente dell’Associazione pendolari biellesi. «Apprendiamo con favore che il progetto di elettrificazione della linea Biella-Novara sarà consegnato a fine settembre. Progetto che poi deve trovare copertura finanziaria dell’investimento. A questo importante passo, però, devono necessariamente affiancarsi nel breve tempo tutti quegli interventi in grado di garantire regolarità e velocizzazione alla linea. Con particolare riferimento ai passaggi a livello, per evitare guasti».

«Un secondo punto riguarda l’attivazione dei protocolli d’intesa per la progressiva riduzione e soppressione dei passaggi a livello da parte della Regione e di Rete ferroviaria italiana con Vercelli e Novara. Visto che la linea insiste per oltre il 50 per cento su queste province – prosegue -. In questo modo si andrebbe nella direzione in cui si sta procedendo a Biella dove, con un accordo quadro, ci sarà una progressiva eliminazione. Sempre legati all’elettrificazione è auspicabile che ci siano anche interventi di velocizzazione della linea che permettano il transito di mezzi con maggiore capacità».

