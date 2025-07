Giubileo dei giovani: si parte. Il grande evento di Roma vede anche la partecipazione di numerosi biellesi

A livello locale è promosso dalla Pastorale Giovanile della Diocesi di Biella ed è un vero e proprio cammino di fede, speranza e condivisione. Ha preso il via sabato per concludersi domenica 3 agosto. Un’esperienza che conduce i giovanissimi dal Biellese al cuore della cristianità passando attraverso incontri, preghiere, testimonianze e gesti di fraternità.

Giubileo dei giovani: si parte

Dopo il ritrovo di sabato e il pellegrinaggio notturno ad Oropa, la giornata di ieri è stata dedicata a una messa internazionale. A mezzanotte i giovani sono poi partiti in bus verso Roma.

Oggi è previsto l’arrivo a Morlupo, cittadina nei dintorni della capitale, con i ragazzi accolti e sistemati nel convento dei Padri Teatini. La giornata proseguie con la catechesi guidata da padre Edoardo Cerrato e la visita al paese.

Domani si aprirà con la catechesi di suor Agnese. Mentre nel pomeriggio è previsto l’arrivo a Roma in bus per partecipare, alle 19, alla messa di benvenuto in Piazza San Pietro. Momento solenne che segna simbolicamente l’ingresso nel cuore del Giubileo. Mercoledì il gruppo tornerà nella Città Eterna per un passaggio speciale: la visita alla tomba di papa Francesco. Il rientro a Morlupo sarà accompagnato da un incontro-testimonianza.

Giovedì i giovani torneranno ancora una volta a Roma per la Festa degli Italiani, che animerà il pomeriggio, prima del rientro serale a Morlupo. Venerdì sarà dedicato alla dimensione penitenziale, con una celebrazione guidata da padre Maurizio nel quartiere Garbatella. Nel pomeriggio, il passaggio alla Porta Santa di San Paolo fuori le mura.

Sabato il gruppo si sposterà a Tor Vergata per vivere la grande veglia comunitaria e il pernottamento al campo, momento di forte impatto umano e spirituale.

Domenica la Messa del Papa

Infine, domenica 3 agosto, il pellegrinaggio culminerà nella celebrazione della Santa Messa con il Santo Padre. Sarà il vertice emotivo e spirituale dell’intero cammino, prima del ritorno verso Biella. Un percorso, quello del Giubileo, che si annuncia intenso e coinvolgente non solo per le tappe previste ma per lo spirito con cui viene vissuto. Un invito a camminare insieme, a riscoprire la bellezza della fede giovane.

Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito pgbiella.net e scaricare l’app “Verso l’Alto”, pensata per accompagnare i partecipanti tappa dopo tappa.

