Da qualche giorno il servizio di Continuità assistenziale (ex guardia medica) si è trasferito dalla Casa della salute di Trivero alla nuova sede di Valdilana che si trova in Frazione Ponzone numero 259/A, nell’edificio che in precedenza ospitava la scuole elementari di Ponzone.

La guardia medica nella nuova casa della salute a Ponzone

Il servizio continuerà a garantire assistenza sanitaria secondo i seguenti orari. Giorni feriali: dalle 20 alle 8 del giorno successivo. Nei giorni prefestivi e festivi: servizio attivo 24 ore su 24, dalle ore 8 del giorno prefestivo fino alle ore 8 del giorno successivo al festivo.

Si ricorda che il servizio di continuità assistenziale garantisce l’assistenza medica di base per situazioni che hanno carattere di urgenza e che si verificano nelle ore notturne e nei giorni festivi e prefestivi.

Il servizio è gratuito e le prestazioni offerte riguardano: visite; prescrizione di farmaci, ma solo quelli indicati per le terapie d’urgenza e per la copertura di un ciclo di terapia massima di tre giorni e certificati di malattia per un massimo di tre giorni.

Per accedere al servizio di continuità assistenziale è sempre necessario chiamare il numero telefonico unico 116117, disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 20 alle 8 e 24 ore su 24 nei giorni festivi e prefestivi. Nel caso in cui il paziente descriva una sintomatologia riferibile a un’emergenza-urgenza, la chiamata verrà inoltrata alla centrale operativa dell’emergenza sanitaria territoriale 118.

Il trasferimento rientra nel percorso di potenziamento dei servizi territoriali legato all’attivazione delle nuove casa di comunità, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la qualità dell’assistenza sanitaria per i cittadini.

L’Asl Biella comunica che dal 30 maggio assumerà l’incarico di direttore sanitario d’azienda la dottoressa Matilde Carlucci, che subentrerà al dottor Alessandro Girardi.

Il direttore generale dell’Asl BiellaMario Sanò, ha così commentato: «Ringrazio innanzitutto il dottor Girardi per la sua professionalità, la sua grande collaborazione. In questi mesi ha dimostrato capacità di creare un clima collaborativo e motivato all’interno dell’organizzazione, consentendo all’Asl Biella di conseguire risultati importanti, tra cui in particolare il coordinamento dei progetti territoriali legati ai finanziamenti del Pnrr, che hanno comportato un lavoro intenso e complesso e che ora sono in dirittura d’arrivo. A lui vanno i migliori auguri per i prossimi incarichi che lo attendono».

Ha così dichiarato il dottor Alessandro Girardi: «Nel momento in cui mi accingo a lasciare l’incarico di direttore sanitario della Asl di Biella per intraprendere, per motivi personali, un ritorno professionale presso la TO4, sento vivo il bisogno di rivolgere un saluto sincero e soprattutto un grande grazie, in primis al direttore generale e al direttore amministrativo che mi hanno offerto questa possibilità di incarico presso la Asl di Biella.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook