Attualità
Appello per una gattina sparita a Biella
Chi avesse informazioni può contattare la proprietaria
“Ho smarrito la mia gatta a Biella in zona via Schiapparelli da una settimana. È l’una femmina sterilizzata tigrata grigia di circa 6 anni”. E’ l’appello lanciata dalla proprietaria.
Chi avesse informazioni può contattare il numero 339 623 0988
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