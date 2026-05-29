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Appello per una gattina sparita a Biella

Chi avesse informazioni può contattare la proprietaria

Pubblicato

37 secondi fa

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“Ho smarrito la mia gatta a Biella in zona via Schiapparelli da una settimana. È l’una femmina sterilizzata tigrata grigia di circa 6 anni”. E’ l’appello lanciata dalla proprietaria.
Chi avesse informazioni può contattare il numero 339 623 0988
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