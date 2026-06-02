Sabato 7 giugno il Santuario di Santuario di Oropa ospiterà la Giornata Diocesana della Famiglia.

La giornata diocesana della famiglia a Oropa

E’ promossa dal Servizio Pastorale per la Famiglia della Diocesi di Biella.

Un appuntamento dedicato ai fidanzati, alle famiglie e agli adulti della diocesi, pensato come occasione di incontro, riflessione e condivisione sul valore della famiglia e dell’amore vissuto come cammino quotidiano.

Cuore della mattinata sarà l’incontro con Costanza Miriano “…E se l’amore fosse per sempre?”. Una promessa che diventa cammino, in programma alle ore 10 presso la Sala Convegni. Giornalista e scrittrice, Costanza Miriano è da anni impegnata nel racconto della vita familiare e delle relazioni attraverso libri, incontri e testimonianze. L’appuntamento offrirà ai partecipanti uno spazio di dialogo e approfondimento sui temi dell’amore, della fedeltà e della vita familiare nel mondo contemporaneo, con uno sguardo rivolto alla crescita spirituale e alla bellezza delle relazioni vissute nella quotidianità. Alle ore 12.15 la giornata proseguirà con la Santa Messa nella Basilica Antica, presieduta da S. E. Mons. Roberto Farinella, vescovo di Biella. A seguire, alle ore 13, è previsto un pranzo al sacco condiviso, momento semplice e conviviale per continuare a vivere insieme la giornata nel clima di fraternità del Santuario. Programma della giornata Ore 10.00 – Incontro con Costanza Miriano presso la Sala Convegni Ore 12.15 – Santa Messa nella Basilica Antica presieduta da S. E. Roberto Farinella Ore 13.00 – Pranzo al sacco condiviso

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook