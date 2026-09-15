Attualità
La fontana del Burnel di Oropa non è potabile
Solo dopo le opportune verifiche potrà tornare potabile
Scatta il divieto immediato di utilizzo dell’acqua per scopi potabili alla fontana Burnel, la nota risorsa idrica situata all’interno del piazzale della chiesa vecchia di Nostra Signora di Oropa. E’ l’ordinanza pubblicata pochi giorni fa sul sito del Comune di Biella.
La fontana del Burnel di Oropa non è potabile
Il provvedimento, emanato in via preventiva e cautelativa a tutela della salute pubblica, resterà in vigore fino a nuova disposizione.
L’atto ordina alla società B.C.V. Acque S.p.A. (Unità Locale di Biella), in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato, di attivarsi tempestivamente per l’attuazione delle misure necessarie. La disposizione chiama in causa direttamente la direzione tecnica del gestore, con sede in Piazza Martiri della Libertà.
I cittadini e i visitatori del Santuario sono invitati ad attenersi rigorosamente alla prescrizione ed evitare il consumo dell’acqua del punto rete interessato fino al ripristino delle condizioni di potabilità.
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