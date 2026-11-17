Santhià è pronta ad accogliere la tradizionale Fiera di Santa Caterina, in programma domenica 22 e mercoledì 25 novembre tra il centro cittadino e il Foro Boario.

Domenica 22 novembre, dalle 9:00 alle 18:30, le vie del centro ospiteranno oltre 100 bancarelle, hobbisti e tipicità enogastronomiche su corso Nuova Italia e corso Santo Ignazio, con i negozi aperti per l’occasione. In Piazza Roma, dalle 11:30 alle 14:00, stand gastronomici a cura di Pro Loco e Oratorio. Spazio anche alla cultura e alla solidarietà con l’apertura del Carvè Museum e la mostra “Ruggine” in Piazza Aldo Moro.

La manifestazione si chiuderà mercoledì 25 novembre al Foro Boario con la storica Fiera Agricola. «Un momento di festa per vivere Santhià in tutte le sue sfaccettature», sottolinea il consigliere delegato Massimo Carando.

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